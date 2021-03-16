Задержание ФСБ "агента украинских спецслужб" в Крыму - пропагандистская акция накануне годовщины оккупации, - СВР

Распространяемая ФСБ РФ информация о якобы разоблачении разведывательной деятельности украинских спецслужб на территории оккупированного Крыма не соответствует действительности.

Об этом заявили в Службе внешней разведки Украины, информирует Цензор.НЕТ.

"Информация ФСБ РФ о якобы разоблачения разведывательной деятельности украинских спецслужб на территории оккупированной АР Крым имеет целью создание соответствующего фона для проведения 17 марта инициированного РФ неформального заседания Совбеза ООН по крымской проблематике", - говорится в сообщении.

В СВР расценивают распространение такой информации, как пропагандистскую акцию накануне годовщины оккупации Крыма и "удобный повод для отвлечения внимания населения от многочисленных внутренних проблем полуострова".

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"На нынешнем этапе Россия целенаправленно нагнетает ситуацию, пытаясь переложить на украинскую сторону ответственность за процесс урегулирования на востоке Украины и дискредитировать инициативу "Крымская платформа" мирной реинтеграции Крыма", - добавили в СВР.

Напоминаем, 16 марта ФСБ РФ заявило о задержании в оккупированном Крыму агента украинской разведки со взрывным устройством.