В Раде зарегистрирован законопроект о денонсации "харьковских соглашений"

Нардепы "Слуги народа", члены комитета по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства Александр Аликсийчук и Олег Дунда инициировали законопроект, предусматривающий отмену действия "харьковских соглашений".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на карточку документа на сайте парламента.

Законопроектом №0095 "О денонсации Соглашения между Украиной и Российской Федерацией по вопросам пребывания Черноморского флота Российской Федерации на территории Украины". предлагается денонсировать "харьковские соглашения", то есть прекратить их действие, "известив другую сторону в предусмотренном соглашением порядке"; а также поручить Кабмину и МИД проинформировать Российскую Федерацию о денонсации соглашения.

Согласно карточке, документ направлен на ознакомление профильному комитету - по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества.

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Напомним, 12 марта Служба безопасности Украины открыла уголовное дело за подготовку, подписание и ратификацию "харьковских соглашений". Расследование начали по факту государственной измены. Ранее Совет нацбезопасности и обороны поручил СБУ проверить обстоятельства ратификации "харьковских соглашений" украинским парламентом. Этот документ предусматривал продление срока пребывания Черноморского флота России на территории Украины до 2042 года. Также СБУ поручили проверить всех депутатов 6-го созыва, которые причастны к голосованию за ратификацию "харьковских соглашений". 16 марта СБУ провела обыки в ВР, СНБО, МИД и Кабмине. При этом выявлены документы, свидетельствующие о том, что тогдашнее руководство государства до подписания и принятия "харьковских соглашений" осознавало их последствия.