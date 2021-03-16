ВОЗ официально утвердила Covishield, поэтому проблем с международным свидетельством о вакцинации не будет, - Ляшко
Об этом в комментарии для telegram-канала "Коронавірус інфо" сказал заместитель министра здравоохранения, главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко, передает Цензор.НЕТ. По его словам, эта норма прописана в международных медико-санитарных правилах, которых придерживаются все государства-члены ВОЗ.
"Сейчас ВОЗ утверждены вакцины производства Pfizer/BioNTech (BNT162b2), Moderna (mRNA-1273) и AstraZeneca/Oxford University с площадками в Индии и Корее (AZD1222). Поэтому при вакцинации иммунобиологическими препаратами Covishield от Astra Zeneca / Oxford University никаких проблем относительно выдачи международного свидетельства о вакцинации и его дальнейшего использования возникать не будет", - отметил Ляшко.
Напомним, вакцинация от коронавируса в Украине началась 24 февраля. 23 февраля в Украину были доставлены 500 тыс. доз вакцины Covishield, разработки Astra Zeneca/Oxford University, произведенной на мощностях Serum Institute. Поставки были осуществлены через международную закупочную организацию Crown Agents.