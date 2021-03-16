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ВОЗ официально утвердила Covishield, поэтому проблем с международным свидетельством о вакцинации не будет, - Ляшко

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Международное свидетельство о вакцинации действительно, если используемая вакцина утверждена Всемирной организацией здравоохранения.

Об этом в комментарии для telegram-канала "Коронавірус інфо" сказал заместитель министра здравоохранения, главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко, передает Цензор.НЕТ. По его словам, эта норма прописана в международных медико-санитарных правилах, которых придерживаются все государства-члены ВОЗ.

"Сейчас ВОЗ утверждены вакцины производства Pfizer/BioNTech (BNT162b2), Moderna (mRNA-1273) и AstraZeneca/Oxford University с площадками в Индии и Корее (AZD1222). Поэтому при вакцинации иммунобиологическими препаратами Covishield от Astra Zeneca / Oxford University никаких проблем относительно выдачи международного свидетельства о вакцинации и его дальнейшего использования возникать не будет", - отметил Ляшко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Шаблон свидетельства о вакцинации от COVID-19 разработан. Ждем заключения ВОЗ о его целесообразности, - ЦОЗ

ВОЗ официально утвердила Covishield, поэтому проблем с международным свидетельством о вакцинации не будет, - Ляшко 01

Напомним, вакцинация от коронавируса в Украине началась 24 февраля. 23 февраля в Украину были доставлены 500 тыс. доз вакцины Covishield, разработки Astra Zeneca/Oxford University, произведенной на мощностях Serum Institute. Поставки были осуществлены через международную закупочную организацию Crown Agents.

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Топ комментарии

  • Стрелок
    хотелось бы оригинал решения посмотреть а то вранье зеленых скоморохов уже достало
  • Странник Виртуальный 2cc6e9e4
    "Сейчас ВОЗ утверждены вакцины производства Pfizer/BioNTech (BNT162b2), Moderna (mRNA-1273) и AstraZeneca/Oxford University с площадками в Индии и Корее (AZD1222). Поэтому при вакцинации иммунобиологическими препаратами Covishield от Astra Zeneca / Oxford University никаких проблем относительно выдачи международного свидетельства о вакцинации и его дальнейшего использования возникать не будет", - отметил Ляшко.

    А теперь идем и смотрим документ от ВОЗ. Где убеждаемся что Ляшко нагло врет. Индийская площадка не выпускает вакцину с названием AZD1222. Ее выпускают только сама AstroZenica и корейская площадка SK BIO. Индийская площадка SII выпускает вакцину под названием Covishield (ChAdOx1_nCoV19). А теперь делаем выводы как во всем остальном им верить.
  • Серый Вовк
    Звучит ОПТИМИСТИЧНО от чувака который через 13 дней после вакцинации подхватил вирус ... ВОЗ официально утвердила Covishield, поэтому проблем с международным свидетельством о вакцинации не будет, - Ляшко - Цензор.НЕТ 4303
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