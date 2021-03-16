Представители РФ лгут, что не видели предложений Германии и Франции по Донбассу, - Гармаш

Представители украинской делегации в Трехсторонней контактной группе не видели предложений по мирному урегулированию, которые Франция и Германия передали России.

Об этом заявил представитель оккупированных территорий в ТКГ Сергей Гармаш, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Радіо Свобода. Однако, по его словам, эти предложения точно видела российская сторона - поскольку ее представитель Дмитрий Козак уже реагировал на них ранее.

"Не только я, но и, думаю, вся делегация, по крайней мере, Кравчук тоже, узнали об этом предложении по кластерам (так она называется), когда полтора месяца назад Дмитрий Козак ворвался на заседание ТКГ, чтобы заявить, что никакой дорожной карты "Нормандский формат" для минских соглашений нарабатывать не будет, потому что "нормандская четверка" не имеет права вмешиваться во внутренние дела Украины. Тогда мы узнали, что ведется работа над еще какими-то предложениями. Затем на каждом заседании ТКГ Россия и ее марионетки спрашивали: почему мы обсуждаем план Кравчука, поданный им в ноябре, если уже нарабатывается другой план", - отметил Гармаш.

"Но Козак, собственно, уже обозначил свою позицию, когда полтора месяца назад заявил на ТКГ, что эти предложения не будут дорожной картой. То есть России невыгодны эти предложения. Поэтому говорить, что Москва их не видела, это очевидная манипуляция", - добавил представитель ОРДЛО на переговорах.

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Напомним, 9 марта председатель Офиса Президента Украины Андрей Ермак заявил, что Украина, Германия и Франция разработали план мирного урегулирования конфликта на Донбассе и ожидают реакции России. Заместитель главы Администрации президента России Дмитрий Козак назвал существование этого плана мифом.