Расследование ведется по 59 российским артистам, незаконно посещавшим оккупированный Крым, - СБУ

В отношении 59 российских артистов, приезжавших в Крым после оккупации, ведется расследование в рамках уголовного производства.

Об этом сообщили Крым.Реалии в Службе безопасности Украины, передает Цензор.НЕТ.

В ответ на информационный запрос в ведомстве уточнили, что ведется расследование по статье УК Украины о "нарушении порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее". Санкция статьи предусматривает до 5 лет лишения свободы.

В частности, речь идет об артистах из списка, составленного Израильской ассоциацией актеров "Маген". Ее представители которой ранее заявили, что через адвокатов обратились в СБУ с просьбой открыть уголовное производство в отношении российских знаменитостей, посещавших Крым с гастролями.

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Ранее сообщалось, что Краевая рада украинцев Крыма (КРУК) требует от правоохранительных органов Украины расследовать факты незаконного посещения аннексированного Крыма российскими деятелями культуры.

Израильская ассоциация актеров "Маген" хочет запретить гастроли в Израиле российским звездам, которые незаконно посещали Крым, а именно ‒ въезжали на аннексированный полуостров из соседней России, не пройдя украинский пограничный и таможенный контроли. В стоп-листе - 59 знаменитостей.

Вместе с этим ассоциация актеров "Маген" обратилась к главе Союза кинематографистов России, российскому режиссеру Никите Михалкову, а также к Гильдии актеров России с просьбой "предотвратить пропаганду оккупации Крыма и прекратить нарушать законы Украины". Открытое письмо опубликовано на их официальном сайте.

Ассоциация актеров также опубликовала список имен членов гильдии и артистов эстрады, которые уже посещали Крым и которые планируют приехать на полуостров с гастролями в 2021 году.

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