Деркач с подачи властей РФ распространял дезинформацию о выборах президента США, - разведка Штатов
Речь об этом идет в отчете разведки Соединенных Штатов, сообщает Цензор.НЕТ.
"... в компетенции президента России Владимира Путина находились действия Андрея Деркача, украинского законодателя, который играл значительную роль в российских действиях в отношении влияния на выборы", - говорится в отчете.
Отмечается, что российская агентура в Украине распространяла "пленки Порошенко-Байдена" и дезинформацию о сыне Байдена Хантера через СМИ США и близкое окружение Трампа. Эти действия были направлены на поддержку Трампа и очернение Байдена, а также на подрыв доверия американцев к выборам.
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Разведка США отмечает, что Деркач связан с российскими официальными лицами и разведывательными службами РФ.
Помимо России, повлиять на результаты выборов президента США пытались Иран, Куба и Венесуэла. Следов китайского вмешательства разведка не обнаружила.