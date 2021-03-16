Больше половины сложных случаев COVID-19 в Польше могут быть вызваны "британским" штаммом, - Минздрав

В Польше от 30% до 60% случаев сложного течения коронавирусной болезни COVID-19 могут быть вызваны "британской" мутацией вируса.

Об этом заявил пресс-секретарь Министерства здравоохранения Польши Войцех Андрусевич, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

"На данный момент министерство имеет противоречивую информацию о сложных случаях и осложнениях после COVID-19, вызванных "британским" штаммом коронавируса. Это может касаться от 30% до 60% пациентов", - сказал Андрусевич.

Он добавил, что министерство ожидает детального анализа инфицирования в стране "британским" штаммом.

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Представитель Минздрава сообщил, что, учитывая значительный рост инфицирования коронавирусом, в некоторых воеводствах страны создадут дополнительные места для пациентов с COVID-19. Речь идет о Мазовецком (Варшава), Силезском (Катовице), Великопольском (Познань) и Куявско-Поморском воеводстве (Быдгощ).

Кроме того, в ближайшие два-три дня будет объявлено о планах по введению дальнейших ограничений на региональном или общенациональном уровнях.

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За прошлые сутки, 15 марта, в Польше зафиксировано 14 396 новых случаев инфицирования коронавирусом, умерли 372 человека. С начала пандемии в Польше зафиксировано более 1,9 млн случаев коронавируса, умерли более 47,5 тыс. инфицированных.

По состоянию на сегодняшний день в Польше проведено уже более 4,5 млн вакцинаций, более 1,6 млн человек получили две дозы вакцины.