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Подтверждаем наличие вертолета РФ на данном участке, но зафиксировать нарушение границы на 50 м не представляется возможным, - Воздушные силы ВСУ

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Подтверждаем наличие вертолета РФ на данном участке, но зафиксировать нарушение границы на 50 м не представляется возможным, - Воздушные силы ВСУ
В Воздушных силах ВСУ прокомментировали информацию о нарушении российским вертолетом Ми-8 государственной границы Украины.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу в Facebook командования Воздушных сил ВСУ.

Военные подтвердили, что российский вертолет Ми-8 осуществлял полет недалеко от границы с Украиной.

"Дежурные силы Воздушных Сил подтверждают наличие вертолета на данном участке границы, однако зафиксировать такое незначительное расстояние (факт нарушения), как полусотни метров, не представляется возможным", - говорится в сообщении.

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Напомним, сегодня пограничники зафиксировали нарушение границы на 50 метров российским вертолетом Ми-8 в Сумской области. ГПСУ обратилась к РФ с требованием предоставить объяснения инцидента.

Подтверждаем наличие вертолета РФ на данном участке, но зафиксировать нарушение границы на 50 м не представляется возможным, - Воздушные силы ВСУ 01

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Топ комментарии

  • NonCFist
    Вот на такую штукенцию надо фоткать.
    Підтверджуємо наявність гвинтокрила РФ на даній ділянці, але зафіксувати порушення кордону на 50 м не є можливим, - Повітряні сили ЗСУ - Цензор.НЕТ 5390
  • Саша Киев
    Вони що ..сміються над всіма? чи знущаються? Там що жодної РЛС не має в радіусі 300 км? і це .кордон із країною.з якою по факту воюємо)))
  • Don Bessam dc0e2bc1
    блін,спочатку їбаште,потім виправдовуйтесь..
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