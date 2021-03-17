Девятиклассница в Чернигове пыталась покончить с собой, выпив таблетки, - СМИ

Девочку удалось спасти, она в больнице. Ее мать просит полицейских не расследовать случившееся.

Об этом со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщает "УНИАН", информирует Цензор.НЕТ.

Несовершеннолетнюю школьницу госпитализировали в неврологическое отделение Черниговской областной детской больницы.

Во время осмотра дома правоохранители обнаружили несколько блистеров различных медикаментов, часть из них были пустыми.

В то же время мать девушки обратилась к правоохранителям с просьбой не проводить проверку по данному факту.

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Сейчас устанавливается, что именно стало основанием для такого поступка девушки.