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Девятиклассница в Чернигове пыталась покончить с собой, выпив таблетки, - СМИ

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Девятиклассница в Чернигове пыталась покончить с собой, выпив таблетки, - СМИ
Девочку удалось спасти, она в больнице. Ее мать просит полицейских не расследовать случившееся.

Об этом со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщает "УНИАН", информирует Цензор.НЕТ.

Несовершеннолетнюю школьницу госпитализировали в неврологическое отделение Черниговской областной детской больницы.

Во время осмотра дома правоохранители обнаружили несколько блистеров различных медикаментов, часть из них были пустыми.

В то же время мать девушки обратилась к правоохранителям с просьбой не проводить проверку по данному факту.

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Сейчас устанавливается, что именно стало основанием для такого поступка девушки.

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Топ комментарии

  • Welt Schmerz
    Підозріле прохання матері. Отже, проводити перевірку треба.
    Можливо, сама зачмирила доньку - а тепер так примітивно хоче уникнути відповідальності за доведення до самовистругування (розраховуючи на те, що дівчинка занадто залякана, щоб розповісти, як усе було).
  • Иннокентий beer
    Что значить мать просит не проводить проверку? Тупая овца - ее ребенок только что чуть не лишился жизни, а она - "мне покой дороже".
  • Vitaliy Paljasniy
    .....просто мамка попадает под «неналежне виконання ....»
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