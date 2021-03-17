За Зеленского готовы проголосовать 27% украинцев, за Порошенко - 20%, за Бойко - 17%, - опрос Центра Разумкова

Если бы президентские выборы состоялись в ближайшее время, победу на них одержал бы действующий глава государства Владимир Зеленский.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Центром Разумкова, информирует Цензор.НЕТ.

Так, за Зеленского готовы проголосовать 27% тех, кто собирается принять участие в выборах и определился, кому хочет отдать свой голос.

За Порошенко - 20%, за Бойко - 17%, за Тимошенко - 10%, за Смешко - 6%, за Гройсмана и Кошулинского - по 3%, за Ляшко и Разумкова - по 2%, за Вилкула и Кличко - по 1%.

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Респондентам также предложили выбрать, за кого из политиков они проголосовали бы, если бы состоялся второй тур выборов.

"В. Зеленский в случае электорального соперничества во втором туре с П. Порошенко, Ю. Бойко или Д. Разумковым становится победителем президентских выборов. Д. Разумков побеждает П.Порошенко и Ю.Бойко, а Порошенко побеждает в случае электорального соперничества во втором туре с Ю. Бойко", - сказано в сообщении.

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Опрос был проведен социологической службой Центра Разумкова с 5 по 9 марта 2021 года методом интервью "лицом к лицу" по месту жительства респондентов. Было опрошено 2018 респондентов в возрасте от 18 лет во всех регионах Украины, за исключением Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей по выборке, представляющей взрослое население по основным социально-демографическим показателям. Теоретическая погрешность выборки (без учета дизайн-эффекта) не превышает 2,3% с вероятностью 0,95.



