США на следующей неделе могут объявить о санкциях против РФ за вмешательство в выборы, - CNN

Администрация президента Джо Байдена может ввести антироссийские санкции, связанные с вмешательством в американские выборы, уже на следующей неделе.

Об этом со ссылкой на трех представителей Госдепартамента США сообщает CNN, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

Собеседники телеканала не стали раскрывать подробностей, связанных с ожидаемыми санкциями. Однако они заявили, что санкции будут нацелены на несколько стран, включая Россию, Китай и Иран.

Ранее сообщалось, что администрация США, основываясь на докладе Нацразведки, вычислит масштабы попыток других стран повлиять на американские выборы 2020 год и займётся подготовкой санкций.

В докладе Нацразведки США утверждается, что Иран и Россия распространяли несоответствующую действительности информацию, "чтобы подорвать общественное доверие в избирательные процессы и результаты".

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Участие в распространении российской дезинформации принимал украинский народный депутат Андрей Деркач, отмечает разведка США.