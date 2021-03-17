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Смертность от весенней волны COVID-19 уже превысила осеннюю, - НАН

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Смертность от весенней волны COVID-19 уже превысила осеннюю, - НАН
В Национальной академии наук Украины заявляют, что смертность весенней волны от COVID-19 превысила осенью.

Об этом сказано в сообщении на сайте НАН, информирует Цензор.НЕТ.

Среднее количество новых случаев за последнюю неделю составляет 9590 в сутки, отмечают в Академии.

"Наибольшее беспокойство вызывает стремительный рост смертности. Предыдущий средненедельный рекорд смертности был зафиксирован 12 декабря и составил 225 смертей в сутки. Но это число появилось в статистике благодаря довнесению в реестр старых смертельных случаев. На самом деле средненедельное число зарегистрированных смертельных случаев никогда не превышало 205 новых смертей в день. Сегодняшнее же число не связано с задержками регистрации новых смертельных случаев, поэтому можно утверждать, что смертность этой волны уже превысила осеннюю", - говорится в сообщении.

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Смертность растет во всех областях, кроме Закарпатской и Ивано-Франковской. Эти области сейчас проходят пиковый период количества госпитализаций и летальных исходов. Во всей остальной Украине смертность будет продолжать расти как минимум до начала апреля, отмечают НАН.

В Академии наук подчеркивают, что число пациентов в больницах превысило максимум осенней волны.

Нового максимума достигло и число больных, нуждающихся в подаче кислорода, и число больных на аппаратах искусственной вентиляции легких. Число больных в отделениях реанимации вплотную приблизилось к максимумам.

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Наблюдаемая летальность остается около 2,5% после пикового значения 3,0% вблизи 1 февраля, когда регистрировали минимальное количество случаев болезни.

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Топ комментарии

  • DEDALiu
    Не надо вакцинироваться AstraZeneca.У нее жуткий процент появления тромбоза -аж 40 (!) человек из 30 000 000 вакцинироыванных! Да и эти 40 человек НЕПОДТВЕРЖДЕННЫЕ. А это говорит о ТУПОСТИ всех тех,кто распространяет кремлевскую ложь о "вредности" вакцины AstraZeneca! PS Думаю хватит мозгов некоторым,чтобы понять,что первые 2 предложения в моем комментарии -сарказм.
  • Bogdan_
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  • Игорь Монахов
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