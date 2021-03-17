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Пьяный гражданин Украины угнал в Польше BMW и таранил им машину полиции, уходя от погони со стрельбой. ФОТО

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Пьяный гражданин Украины угнал в Польше BMW и таранил им машину полиции, уходя от погони со стрельбой. ФОТО
23-летний пьяный украинец уходил от полицейской погони, даже когда стражи порядка прострелили ему 3 из 4 колес. Когда угнанное им авто наконец въехало в кусты, он попытался сбежать пешком.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на издание Yavl.

Инцидент произошел ночью в Катовице и Сосновце. Полицейские увидели, как эвакуатор пытается забрать чей-то припаркованный автомобиль. Когда они стали выяснять, есть ли на это согласие собственника авто, припаркованный рядом с эвакуатором BMW резко сорвался с места.

Стражи порядка пустились в погоню. Мужчина на BMW сначала протаранил авто катовицких полицейских. Когда же им на подмогу пришли полицейские из Сосновца, дважды ударил их машину, пытаясь столкнуть ее с дороги. Чтобы прекратить погоню, полицейские начали стрелять по шинам BMW. Но даже это не остановило водителя.

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Он продолжал уходить от погони и с тремя пробитыми колесами. Лишь через некоторое время мужчина все же потерял управление и влетел в придорожные заросли на одном из участков Сосновца. Однако перед тем, как его задержали, он еще попытался выбраться из авто и убежать на своих двоих.

Мужчину задержали. Выяснилось, что он - гражданин Украины, ему 23 года, а BMW он угнал. В крови украинца обнаружили 1,6 промилле алкоголя.

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Украинцу предъявили обвинение в краже авто, управлении в состоянии алкогольного опьянения, нападении на полицейских и попытке сбежать от них. За это ему может грозить до 10 лет тюрьмы. Пока мужчину отправили под арест на 3 месяца.

Пьяный гражданин Украины угнал в Польше BMW и таранил им машину полиции, уходя от погони со стрельбой 01
Пьяный гражданин Украины угнал в Польше BMW и таранил им машину полиции, уходя от погони со стрельбой 02
Пьяный гражданин Украины угнал в Польше BMW и таранил им машину полиции, уходя от погони со стрельбой 03

Топ комментарии

  • Xxx Xxx bc1dd9a9
    Быдло !!!!!!!! Через такую мразь,в Польше будут как и принято в жизни,говорить что это все они такие... Живу сам в Польше 12 лет.И знаю,как здесь относятся к нам. 50% нормально,а 50 % ...сами понимаете. Нет слов,, мразь,подонок,и хам. Стыдно за своих земляков. Я бы давал не до 10 лет тюрьмы,, а 10 лет работ в шахте,под присмотром полиции.. работа,работа,и ещё раз работа помогает донести до извивен мозга хоть что нибудь. А 10 лет лежание на кровати,и просмотра ТВ..не меняет человека!!!!! Работать!!!!!!!!!!!! Гнать быдло это на работу.
  • Азамат Тайотсуббаров
    Тварь , гнида ,идиот и подонок и насрал Украине, больше сказать нечего ,разьве что жаль что быдлоту не пристрелили
  • Igor Lemke dd5e2437
    Але ж ***** й бидлота... о це подібні довбні і роблять рейтінг украінців у Європі..
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