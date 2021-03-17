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Задержанный ФСБ в оккупированном Крыму Есипенко - журналист-фрилансер

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Задержанный ФСБ в оккупированном Крыму Есипенко - журналист-фрилансер
Уроженец Кривого Рога Владислав Есипенко, которого ФСБ-шники задержали в оккупированном Крыму после акции ко дню рождения Тараса Шевченко и обвинили в изготовлении взрывчатки, сотрудничал со СМИ.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Крым.Реалии".

Задержание и арест Есипенко осудил президент "Радио Свободная Европа/Радио Свобода" Джейми Флай.

"В то время, когда Кремль применяет преследования и запугивания против любого возможного альтернативного голоса в аннексированном Россией Крыму, недавнее задержание Владислава Есипенко, фрилансера украинской службы "Радіо Свобода", вызывает тревогу. Есипенко следует немедленно освободить, чтобы он мог воссоединиться с семьей", – заявил Флай.

Также на Цензор.НЕТ: Задержание ФСБ "агента украинских спецслужб" в Крыму - пропагандистская акция накануне годовщины оккупации, - СВР

Напомним, о задержании Есипенко стало известно 12 марта. Его и еще одну участницу акцию в честь дня рождения Шевченко – Елизавету Павленко – задержали на Ангарском перевале. 16 марта ФСБ РФ заявила, что Есипенко якобы собирал информацию по заданию украинской разведки, а также изготовил самодельное взрывное устройство. В Службе внешней разведки Украины задержание Есипенко назвали пропагандистской акцией накануне годовщины оккупации.

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Топ комментарии

  • Яр Холодний
    Мене, більше вього, "розбирає на сміх і матюки" поведінка деяких людей - вони пруться у природу, в ті місця, де царюють хижаки - акули, тигри, а потім здивовано стогнуть, коли вони стають "харчовим додатком" до їх раціону... Один "любитель природи", з США, доводив усім, що ведмеді - це ті ж люди, тільки одягнуті у звірячі шкури... В результаті від нього, в канадській тундрі рятувальники знайшли тільки порвану кігтями палатку...
    Те ж саме стосується і подібних "фрилансерів"... Він що, не знав, чим закінчуються поїздки на окуповані території? Чи в ту ж Росію? Не "хлопчик" уже, повинна буть голова на плечах... А тепер "крикуни" будуть верещать про "узнкав совести", і вимагать обмінять його на чергового військового злочинця...
  • Petrov Viktor
    Он пытался изготовить взрывчатку которая рвёт ватные пердаки...
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