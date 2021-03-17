Задержанный ФСБ в оккупированном Крыму Есипенко - журналист-фрилансер

Уроженец Кривого Рога Владислав Есипенко, которого ФСБ-шники задержали в оккупированном Крыму после акции ко дню рождения Тараса Шевченко и обвинили в изготовлении взрывчатки, сотрудничал со СМИ.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Крым.Реалии".

Задержание и арест Есипенко осудил президент "Радио Свободная Европа/Радио Свобода" Джейми Флай.

"В то время, когда Кремль применяет преследования и запугивания против любого возможного альтернативного голоса в аннексированном Россией Крыму, недавнее задержание Владислава Есипенко, фрилансера украинской службы "Радіо Свобода", вызывает тревогу. Есипенко следует немедленно освободить, чтобы он мог воссоединиться с семьей", – заявил Флай.

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Напомним, о задержании Есипенко стало известно 12 марта. Его и еще одну участницу акцию в честь дня рождения Шевченко – Елизавету Павленко – задержали на Ангарском перевале. 16 марта ФСБ РФ заявила, что Есипенко якобы собирал информацию по заданию украинской разведки, а также изготовил самодельное взрывное устройство. В Службе внешней разведки Украины задержание Есипенко назвали пропагандистской акцией накануне годовщины оккупации.