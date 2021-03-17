Один украинский воин получил боевую травму в результате вражеского обстрела на Донбассе. За сутки - 9 нарушений режима "тишины", - штаб ОС

Вооруженные формирования Российской Федерации продолжают игнорировать режим прекращения огня и обстреливать позиции подразделений Объединенных сил. За прошедшие сутки, 16 марта, в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано 9 нарушений режима прекращения огня.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-центр ОС в Facebook.

Так, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", оккупанты открывали огонь из минометов 82-мм калибра, крупнокалиберных пулеметов, ручных и станковых противотанковых гранатометов вблизи Водяного, что на Приазовье.

"В результате обстрела, боевую травму получил военнослужащий Вооруженных Сил Украины. Защитника оперативно доставили в лечебное учреждение, где ему оказывают необходимую медицинскую помощь. Состояние здоровья военнослужащего - удовлетворительное", - сказано в сообщении.

Также сообщается, что из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия противник осуществил обстрел неподалеку от населенных пунктов Талаковка и Гнутово, а возле Павлополя - из крупнокалиберных пулеметов и станковых противотанковых гранатометов.

В пригороде Авдеевки и Лебединского враг обстреливал позиции украинских защитников из стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактического группировки "Север", вблизи населенного пункта Пивденне вооруженные формирования Российской Федерации обстреливали позиции украинских подразделений с применением запрещенных минскими договоренностями минометов 82-мм калибра, крупнокалиберных пулеметов, ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.

Отмечается, что на обстрелы противника украинские защитники отвечали ответным огнем.

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"Украинская сторона СЦКК сообщает о грубых нарушениях со стороны вооруженных формирований Российской Федерации на неподконтрольной территории. В частности, за минувшие сутки оккупанты российско-оккупационных войск существенно увеличили количество обстрелов. Подчеркиваем, что многие обстрелы позиций Вооруженных Сил Украины носят прицельный характер.

На фоне очередной встречи Трехсторонней контактной группы, которая проходит в эти дни, основной целью откровенного игнорирования Минских договоренностей остается поражения личного состава и провоцирование подразделений Вооруженных Сил Украины на открытие огня.

Для прекращения провокаций украинской стороной СЦКК через СММ ОБСЕ оперативно вводился режим тишины, а во время длительного обстрела в районе населенного пункта Водяного, режим "тишина" вводился трижды.

Обо всех нарушениях со стороны оккупантов украинская сторона СЦКК сообщила СММ ОБСЕ через установленный координационный механизм. Подчеркиваем, Вооруженные Силы Украины неуклонно придерживаются достигнутых договоренностей о прекращении огня и последовательны в выполнении взятых на себя обязательств", - сообщили в пресс-центре ОС.

Вместе с тем, по данным штаба, с начала текущих суток, 17 марта, нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.

"Украинские военнослужащие и в дальнейшем контролируют ситуацию в районе проведения операции Объединенных сил и соблюдают режим прекращения огня", - сказано в сообщении.





