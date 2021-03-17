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В Украине зафиксирован рекорд по количеству смертей за сутки от COVID-19: умерли 289 человек, 11 833 случая заражения, выздоровели 5 467 человек

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В Украине зафиксирован рекорд по количеству смертей за сутки от COVID-19: умерли 289 человек, 11 833 случая заражения, выздоровели 5 467 человек
За минувшие сутки в Украине выявлены 11 833 новых случая коронавирусной болезни COVID-19.

Об этом на странице в сети Facebook сообщил министр здравоохранения Максим Степанов, передает Цензор.НЕТ.

В Украине впервые за долгое время зафиксировано рекордное количество смертей за сутки. Предыдущее наибольшее значение было установлено 11 декабря, тогда умерло 285 человек.

"11 833 новых случая коронавирусной болезни COVID-19 зафиксированы в Украине по состоянию на 17 марта 2021 года. В частности, заболели 609 детей и 388 медработников.

Также за минувшие суткиВ Украине зафиксирован рекорд по количеству смертей за сутки от COVID-19: умерли 289 человек, 11 833 случая заражения, выздоровели 5 467 человек 01

В Украине зафиксирован рекорд по количеству смертей за сутки от COVID-19: умерли 289 человек, 11 833 случая заражения, выздоровели 5 467 человек 02госпитализированы - 4 887 человек;

В Украине зафиксирован рекорд по количеству смертей за сутки от COVID-19: умерли 289 человек, 11 833 случая заражения, выздоровели 5 467 человек 02летальных случаев - 289;

В Украине зафиксирован рекорд по количеству смертей за сутки от COVID-19: умерли 289 человек, 11 833 случая заражения, выздоровели 5 467 человек 02выздоровели - 5 467 человек;

В Украине зафиксирован рекорд по количеству смертей за сутки от COVID-19: умерли 289 человек, 11 833 случая заражения, выздоровели 5 467 человек 02осуществлено тестирований за сутки - 121 144 (в том числе методом ПЦР - 50 966, методом ИФА - 22 035, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 - 48 143).

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За все время пандемии в УкраинеВ Украине зафиксирован рекорд по количеству смертей за сутки от COVID-19: умерли 289 человек, 11 833 случая заражения, выздоровели 5 467 человек 01

В Украине зафиксирован рекорд по количеству смертей за сутки от COVID-19: умерли 289 человек, 11 833 случая заражения, выздоровели 5 467 человек 07заболели - 1 489 023 человека;

В Украине зафиксирован рекорд по количеству смертей за сутки от COVID-19: умерли 289 человек, 11 833 случая заражения, выздоровели 5 467 человек 07выздоровели - 1 237 676 человек;

В Украине зафиксирован рекорд по количеству смертей за сутки от COVID-19: умерли 289 человек, 11 833 случая заражения, выздоровели 5 467 человек 07летальных случаев - 28 986;

В Украине зафиксирован рекорд по количеству смертей за сутки от COVID-19: умерли 289 человек, 11 833 случая заражения, выздоровели 5 467 человек 07проведено ПЦР-тестов - 7 467 108.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г.. Киев (1121), Львовской (884), Одесской (883), Винницкой (750) и Харьковской (750) областях", - рассказал Степанов.

В Украине зафиксирован рекорд по количеству смертей за сутки от COVID-19: умерли 289 человек, 11 833 случая заражения, выздоровели 5 467 человек 11
В Украине зафиксирован рекорд по количеству смертей за сутки от COVID-19: умерли 289 человек, 11 833 случая заражения, выздоровели 5 467 человек 12
В Украине зафиксирован рекорд по количеству смертей за сутки от COVID-19: умерли 289 человек, 11 833 случая заражения, выздоровели 5 467 человек 13

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Топ комментарии

  • Sophia-Maria Duglass
    По информации знакомых аналитиков в ООН - в Украине ежедневно заражаются 50 000 человек
    Так шо Минздрав - тесты делайте побольше и бесплатно
    Вон в Словакии - каждый выходной тесты бесплатные - никаких очередей- подъезжаешь на авто на стадион - руководят военные - стоят боксы ( подъезжаешь к любому ) как в Мак Дональде Драйв и делаешь тест
    Через полдня на телефон приходит результат - распечатываешь и идёшь на работу с ним. Иначе не пустят
  • Nikolai Chizhevsky
    Это не рекорд, так как осуществлено тестирований за сутки - 121 144,ранее столько тестов не делали раньше сегодня рекорд по тестам,было по 15000 больных на пике но тестирований тогда максимум 50 000 ,а вообще привет Бубочке как пример как надо отдыхать в Буковели и остальной зеленой власти которая до последнего момента не закрывала Буковель,про провал с закупкой вакцины уже не говорим
  • Лариса fb3d953c
    Если 50 тыс ежедневно, то уже все переболели и пора снимать карантин и пандемию. А у нас Кабмин и Шмыгаль подал законопроект о СНЯТИИ ОТВЕТСТВЕННОСТИ с производителя вакцины от коронавируса. То есть ответственности нет, если человек погибает или становятся инвалидами. Также не предусмотрена ответственность нашей власти за побочные эффекты вакцин. То есть человеку предлагают колоться хрен знает чем и без всякой ответственности и возмещения хотя бы материального ущерба. Надеются на ВОЗ. А зачем нам власть, если они сами не за что не отвечают? Зачем они нам нужны, если подсовывают опасные для здоровья, не до конца опробованные препараты?
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