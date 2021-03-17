Сегодня Верховный Суд проведет 6-е заседание по делу о восстановлении в должности "судьи Автомайдана" Царевич

Сегодня, 17.03 в 11:00 в Верховном Суде состоится уже 6-е заседание по делу судьи Майдана Оксаны Царевич.

Об этом на своей странице в Facebook написал адвокат Роман Маселко, передает Цензор.НЕТ.

"Суд должен наконец-то решить восстановить ли ее в должности судьи Печерского суда", - написал он.

Маселко отметил, что дело уже длится 4 года: "Судьи очевидно тянут. Видимо ждут, чтобы Царевич окончательно оправдали по уголовному делу".

"В прошлый раз отложили, потому что ликвидатор Высшего админсуда не предоставил информацию относительно пребывания действующего судьи Верховного Суда Олендера на работе в то время, когда еще в 2016 г. система на него распределила дело Царевич.

Интересно, завтра уже примут решение или опять что-то придумают, чтобы потянуть?" - добавил адвокат.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Экс-судье Царевич, лишавшей прав автомайдановцев за пробег в Межигорье, сообщено о подозрении, - Офис генпрокурора

Напомним, 29 сентября 2016 года пятый президент Украины Петр Порошенко уволил Оксану Царевич за нарушение присяги при вынесении решений против активистов Евромайдана. 5 октября Царевич обжаловала свое увольнение в Высшем админсуде.

Высший административный суд отказал Царевич в восстановлении в должности.