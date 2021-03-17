И.о. главы САП Грищук о возможном увольнении Сытника: Это неправильно. Просто не мешайте работать

Исполняющий обязанности главы Специализированной антикоррупционной прокуратуры Максим Грищук не поддерживает досрочное прекращение полномочий директора Национального антикоррупционного бюро Украины Артема Сытника. По его словам, сейчас уже начали выноситься приговоры, есть результат работы.

Об этом он рассказал в интервью РБК-Украина, передает Цензор.НЕТ.

Отметим, Кабмин внес в Раду законопроект, который касается НАБУ, и один из его пунктов - досрочное прекращение полномочий директора бюро Артема Сытника. Это прокомментировал и.о. главы САП.

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"Я думаю, что это несколько неправильно. Есть антикоррупционная структура, которая демонстрирует свою эффективность, потому что сейчас уже начали выноситься приговоры, появляются лица, осужденные по нашим делам к реальным срокам заключения", - считает Грищук.

По его словам, только когда это все начало наконец-то реализовываться, "начинают все ломать".

"Получается, кому-то не нужна наша работа? Если работа нужна, то просто не мешайте работать", - отметил глава САП.