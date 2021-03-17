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Мой фаворит в политике - Данилов, но без политической "крыши" от Зеленского этого бы не было, - "слуга народа" Богуцкая

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Мой фаворит в политике - Данилов, но без политической "крыши" от Зеленского этого бы не было, - "слуга народа" Богуцкая
Нардеп "Слуги народа" Лиза Богуцкая заявила, что секретарь СНБО Алексей Данилов действует очень жестко и правильно.

Об этом "слуга народа" рассказала в интервью Цензор.НЕТ.

"Для меня на сегодняшний день фаворитом в политике является секретарь СНБО Алексей Данилов. Потому что он действует очень жестко и правильно. Мы действительно очень долго – с момента избрания Зеленского – ждали, чтобы власть начала делать эти шаги", - отметила наардеп.

По словам Богуцкой, она всегда сравнивает Зеленского с Саакашвили.

"И как-то при встрече с Владимиром Зеленским я его спросила: "Почему вы не назначаете премьером Михеила? Ведь у него же были успехи в Грузии – причем, если говорить в рамках бывшего СССР – успехи максимальные!". Он сказал: "Ну, смотрите, у него там была вся полнота власти…". Что, конечно, вызвало у меня улыбку, поскольку мы сейчас как раз обладаем всей полнотой власти: у нас есть президент, его премьер-министр, его монобольшинство в парламенте, его генеральный прокурор, его СБУ, его ГБР. Ну, то есть все находится под контролем президента", - сказала парламентарий.

"Так вот, если говорить о том, что сейчас происходит в Украине, мой фаворит – Данилов. Но этого никогда бы не произошло, если бы Зеленский не давал политической крыши для этих изменений", - добавила Богуцкая.

Читайте: Данилов о "Мотор Сичи": Никто не произносил слово "национализация"

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Топ комментарии

  • Алла Новосад 5b57f84f
    Данилов такий самий, як і всі ви. Інакших ви не тримаєте.
    Заявив, що Мотор Січ перейде у власність народу, а потім почав брехати і звинувачувати ЗМІ, що про націоналізацію не було мови.

    Що тоді означає "перейде у власність народу", віддадуть Бєні?
  • Наталия Гончар
    Ага Гадалка Лиса теж каже- зрада на баковій 100 відсотків , але Вова залатой человек с железобетонимі моральнимі устоямі от его параядочнєйшей семьі ... У ОПУ усі в гівні і только Буратішка в белом
  • volley
    Это какой то просто паноктикум различных э-э-э.....существ в этих ***** урода. Там наркоманы, тут просто тупые хабалки, предатели страны различной величины, воры, коррупционеры, открытые бандюки, дегенераты различной градации, наполеончики, собачие рты, все как один конченные брехуны и основная масса - безмозглые марионетки. Все как в страшной сказке, и чем дальше, тем страшнее.
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