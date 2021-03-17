Мой фаворит в политике - Данилов, но без политической "крыши" от Зеленского этого бы не было, - "слуга народа" Богуцкая

Нардеп "Слуги народа" Лиза Богуцкая заявила, что секретарь СНБО Алексей Данилов действует очень жестко и правильно.

Об этом "слуга народа" рассказала в интервью Цензор.НЕТ.

"Для меня на сегодняшний день фаворитом в политике является секретарь СНБО Алексей Данилов. Потому что он действует очень жестко и правильно. Мы действительно очень долго – с момента избрания Зеленского – ждали, чтобы власть начала делать эти шаги", - отметила наардеп.

По словам Богуцкой, она всегда сравнивает Зеленского с Саакашвили.

"И как-то при встрече с Владимиром Зеленским я его спросила: "Почему вы не назначаете премьером Михеила? Ведь у него же были успехи в Грузии – причем, если говорить в рамках бывшего СССР – успехи максимальные!". Он сказал: "Ну, смотрите, у него там была вся полнота власти…". Что, конечно, вызвало у меня улыбку, поскольку мы сейчас как раз обладаем всей полнотой власти: у нас есть президент, его премьер-министр, его монобольшинство в парламенте, его генеральный прокурор, его СБУ, его ГБР. Ну, то есть все находится под контролем президента", - сказала парламентарий.

"Так вот, если говорить о том, что сейчас происходит в Украине, мой фаворит – Данилов. Но этого никогда бы не произошло, если бы Зеленский не давал политической крыши для этих изменений", - добавила Богуцкая.

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