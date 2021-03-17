"Укравтодор" первым в Украине примет участие в антикоррупционном проекте ЕБРР

"Укравтодор" запускает совместный с Европейским банком реконструкции и развития (ЕБРР) антикоррупционный проект. Таким образом, "Укравтодор" станет первой в стране государственной институцией, которая реформирует практики управления и закупок в соответствии с рекомендациями консультантов ЕБРР.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом "Укравтодор" сообщает в Facebook.

12 марта была проведена стартовая встреча по разработке и внедрению Плана антикоррупционных мероприятий для дорожной отрасли Украины. К встрече присоединились представители ЕБРР, консультант банка по внедрению проекта и руководство "Укравтодора".

Внедрение реформ является частью прошлогодней договоренности между банком и "Укравтодором". Тогда Агентству удалось привлечь кредит в 450 млн евро на реконструкцию почти 300 км дороги M-05 Киев - Одесса и строительство Северного обхода Львова в рамках программы Президента "Большая стройка".

Читайте: Дарницкий мост можно достроить до конца года, если ускорить все бюрократические процедуры, - "Укравтодор"

Кроме этого, стороны договорились об изменениях в четырех аспектах работы Автодора: системы закупок, повышения безопасности движения, развития инфраструктуры для электротранспорта и противодействия коррупции.

С внедрением реформы Укравтодору поможет Basel Institute on Governance (Швейцария), который работает в партнерстве с украинской юридической фирмой Sayenko Kharenko. Ожидается, что к маю текущего года консультанты изучат и проанализируют имеющиеся в Укравтодоре закупочные и управленческие процессы с точки зрения предупреждения коррупции.

На основе этих данных к июлю 2021 года План антикоррупционных мероприятий будет финализирован. Консультанты будут наблюдать за внедрением реформы в Укравтодоре и его подразделениях до 2023 года.

"За прошлый год нам удалось перезапустить дорожную отрасль - созданы единые правила закупок, введен независимый технадзор и дополнительный контроль проектных решений. Мы работали над предупреждением коррупционных рисков путем цифровизации процессов управления и повышением исполнительной и финансовой дисциплины. Пилотный проект с ЕБРР дает шанс этим изменениям стать необратимыми", - заявил Александр Кубраков, глава Укравтодора.

Напомним, ранее заместитель главы Офиса Президента, координатор "Большой стройки" Кирилл Тимошенко заявил, что в 2021 году в Украине планируется построить или отремонтировать 6500 км дорог, 95 школ, 70 садиков, 80 стадионов, 29 бассейнов и 177 приемных отделений в больницах.

Читайте: Дарницкий мост можно достроить до конца года, если ускорить все бюрократические процедуры, - "Укравтодор"