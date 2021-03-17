За сутки в Киеве зафиксировали 1 121 новый случай COVID-19, среди заболевших 83 ребенка, - Кличко. КАРТА

За сутки в Киеве выявили 1121 новый случай заболевания коронавирусом (всего 148 831).

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко в Telegram.

Так, заболели 632 женщины в возрасте от 18 до 97 лет, 406 мужчин в возрасте от 18 до 91 года, 47 девочек от 4 месяцев до 17 лет и 36 мальчиков от 2 месяцев до 17 лет.

Также зафиксировано 25 летальных случаев от вируса (всего 2961)

За сутки госпитализированы 107 пациентов, преодолели коронавирус 291 чловек (всего 99880).

Больше всего случаев заболевания обнаружили в Деснянском (175), Дарницком (169) и Днепровском (160) районах.

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