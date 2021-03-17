Активизация дела "ПриватБанка" произошла в ноябре-декабре. Не могу сказать, что было какое-то сопротивление, - и.о. главы САП Грищук
Об этом в интервью РБК-Украина заявил исполняющий обязанности главы САП Максим Грищук, передает Цензор.НЕТ.
После того как в феврале было выписано подозрение главе правления банка Александру Дубилету, а также задержан его первый заместитель Владимир Яценко, стала появляться информация о якобы сопротивлении в данном деле со стороны, в частности, руководства Офиса генпрокурора.
"Там была проведена экспертиза, которая завершилась во второй половине февраля. Активизация дела была где-то в ноябре - декабре 2020 года, а результаты экспертизы пришли в 20-х числах февраля, они как раз подтвердили те убытки, которые мы и инкриминировали подозреваемым", - пояснил Грищук.
При этом он отметил, что в деле "есть процессуальные особенности", однако нельзя говорить, что это какое-то сопротивление.
"Есть процессуальные моменты: где-то прокурор говорит, что надо что-то сделать, где-то детектив переделывает. Это рабочие моменты, не могу сказать, что какое-то сопротивление было. Но в этом деле есть же много эпизодов. Грубо говоря, есть эпизод о хищении 5 млрд долларов из "ПриватБанка", и там дело еще далеко от завершения", - добавил Грищук.
Ранее Цензор.НЕТ со ссылкой на "Слідство.Інфо" писал о том, что бывший заместитель председателя правления "ПриватБанка" Владимир Яценко вечером 22 февраля и в течение дня 23 февраля переписал на гражданскую жену и дочь десятки миллионов гривен, которыми владел через доли в компаниях.
Напомним, Владимир Яценко - бывший зампредседателя правления "ПриватБанка", его подозревают в растрате средств в особо крупных размерах. Утром 22 февраля генпрокурор Венедиктова подписала ему подозрение - и уже через час Яценко на чартере вылетел из Днепра в Вену. НАБУ и "Украэрорух" сработали как одно целое: самолет развернули в районе Львова и посадили в Борисполе, Яценко был задержан.