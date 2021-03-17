Новости

Вторую нитку "Северного потока-2" начнут строить в водах Дании в конце марта

17 37415
Вторую нитку "Северного потока-2" начнут строить в водах Дании в конце марта
Работы по укладке второй нитки газопровода "Северный поток - 2" в исключительной экономической зоне Дании начнутся в конце марта.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Газета.ру, об этом говорится в графике компании Nord Stream 2 AG, предоставленный Датским энергетическим агентством.

"Схема строительства линии А. <...> Подготовительный этап запланирован на середину марта. Предусмотрено, что укладка труб возобновится в конце марта и будет продолжаться до конца третьего квартала", — говорится в документе.

Напомним, ранее государственный секретарь США Энтони Блинкен выступил на слушаниях Комитета по иностранным делам Палаты представителей американского Конгресса. При ответе на запросы конгрессменов, он сообщил, что США обдумывают возможные дополнительные санкции против "Северного потока 2".

"Северный поток — 2" представляет собой газопровод из двух ниток. Длина каждой из них - 1,2 тыс. км. Тянутся они от порта Усть-Луга (Ленинградская область) до немецкого Грайфсвальда. Совокупная мощность газопровода составит 55 млрд куб. м газа в год.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украина и США должны объединять усилия для блокирования "Северного потока-2", - Разумков

Читайте Цензор.НЕТ в Telegram 

Топ комментарии

  • Cтарий Кінь
    Ну, при Трампі такого не було. Тепер можете тільки розповідати байки про "санкції з зАда". Типу, як було з мостом. Ціни на вуглеводень пішли до гори і стимул до будівництва виміряється мільярдами на рік, жодні санкції, з тих що, залишилися їх не переважать.
  • Наталия Гончар
    Ну прямо шо ковід той потік - усім світом травлять а витравити не можуть
  • Серый Вовк
    Ага начнут Вторую нитку "Северного потока-2" начнут строить в водах Дании в конце марта - Цензор.НЕТ 1971выгляни в окно ,то не вторую нитку там тянут ... Вторую нитку "Северного потока-2" начнут строить в водах Дании в конце марта - Цензор.НЕТ 1123
Смотреть все комментарии

ТОП-новости

все новости