Россия обязательно ответит, если США разместят ракеты в Европе, Японии или в Южной Корее, - Шойгу

Россия должным образом ответит, если Соединенные штаты разместят ракеты средней и меньшей дальности в Европе или Японии и Южной Корее.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Газета.ру, об этом заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу в интервью казахстанском порталу Tengrinews.kz.

По мнению главы Минобороны РФ, договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности был вполне приемлемый, и российская сторона считает, что США нашли, а где-то и придумали специальные поводы для того, чтобы выйти из этого договора.

Он напомнил, что Россия взяла на себя обязательство не размещать подобного рода оружие, если оно не появится в Европе.

"Но если оно будет размещено, мы, естественно, ответим должным образом. Равно как на востоке нашей страны, естественно, имею в виду возможное размещение на территории Японии и Южной Кореи", — подчеркнул Шойгу.

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Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова предупредила, что размещение американских ракет на территории Японии может угрожать безопасности в регионе. В ответ на это японские пользователи разделились во мнении. Одни заявили, что нужно направлять в сторону России "не простые ракеты", другие отметили, что Японии пора действовать самостоятельно, а не полагаться на помощь США.