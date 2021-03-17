Эпидзонирование Украины: в "оранжевой" зоне уже 17 регионов, в 10 - превышен уровень госпитализации, - Минздрав. ИНФОГРАФИКА

По состоянию на 17 марта в г. Киев и девяти областях превышена норма госпитализации пациентов с COVID-19.

Об этом свидетельствуют данные Минздрава, передает Цензор.НЕТ.

Так, в "красной" зоне остаются Ивано-Франковская, Житомирская, Закарпатская и Черновицкая области.Там превышен эпидемиологический порог (в Ивано-Франковской, Закарпатской и Житомирской областях), коэффициент выявления новых случаев COVID-19 (в Черновицкой, Закарпатской и Житомирской областях), а также уровень госпитализаций. В Закарпатской и Ивано-Франковской областях превышен уровень загруженности больничных коек с кислородом - 67,5% и 65,9% соответственно (при норме меньше 65%).

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Коэффициент выявления новых случаев COVID-19 также превышен во Львовской (21,6%) и Сумской (20%) областях.

В "оранжевую" зону попали Киев, Винницкая, Волынская, Донецкая, Запорожская, Киевская, Луганская, Львовская, Николаевская, Одесская, Полтавская, Сумская, Тернопольская, Херсонская, Хмельницкая, Черкасская и Черниговская области. По сравнению с предыдущими сутками, в "оранжевую" зону вошли семь областей.

Остальные регионы Украины - в "желтой" зоне.

При этом по состоянию на 16 марта в Украине показатель госпитализаций превышен в 10 регионах - в Киеве (90,3 на 100 тысяч населения при норме 60), Ивано-Франковской (133,1), Киевская (65,3), Винницкой (136,5), Черновицкой (99,4), Закарпатской (98,3), Житомирской (111,9), Николаевской (99,1), Одесской (62,3) и Хмельницкой (87,0) областях.

Эпидпорог превышен в восьми областях: Донецкой (104,0%), Житомирской (143,7%), Закарпатской (128,4%), Киевской (103,1%), Ивано-Франковской (162,4%), Сумской (113,2%), Тернопольской (158,7%) и Черкасской (109,6%).





