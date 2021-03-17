Тимошенко: Коалиция "Батькивщины" и "Слуги народа" в Раде невозможна до пересмотра политики государства

Объединение парламентской фракции "Батькивщина" в коалицию с фракцией "Слуга народа" невозможно до тех пор, пока руководство государства полностью не пересмотрит вектор развития Украины.

Об этом лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко аявила во время брифинга в среду, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс.

"До тех пор, пока не будет тотально пересмотрена политика, которая ведется в стране, а именно пока это не будет политика, направленная на поднятие национальной экономики... пока не будет полностью изменен вектор развития Украины с превращением ее в свободную, суверенную, сильную, никакая коалиция не будет возможна. А после изменения политики мы готовы работать, чтобы страну поднимать", - заявила Тимошенко.

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Вместе с тем, отвечая на вопрос, ведутся ли официальные переговоры с руководством фракции "Слуга народа" о создании коалиции в Верховной Раде, лидер "Батькивщины" отметила, что их политсила передала монобольшинству "все свои видения относительно изменения управления страной". "Мы ждем ответа", - сказала она.

На уточняющий вопрос о том, если ли договоренности об определенных должностях, которые смогли бы занять представители "Батькивщины" в случае вступления в коалицию, Тимошенко сказала: "Должности вообще не имеют никакого значения, а имеет значение лишь то, что ежедневно принимаются решения, противоречащие национальным интересам Украины".

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Напомним, ранее глава "Батькивщины" Юлия Тимошенко заявила о готовности создания новой коалиции с партией "Слуга народа". Отвечая на вопрос о возможном создании новой коалиции "Батькивщины" с фракцией "Слуги народа" и группой "Доверие" после вероятного исключения нардепа СН Александра Дубинского и выхода некоторых парламентариев из фракции "Слуги", она отметила: "Если такое объединение президент инициирует, тотальное, полное и комплексное объединение ради того, чтобы спасти Украину и украинскую нацию, мы будем в этом участвовать", - пообещала она.

Позже глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия не подтвердил возможность создания коалиции с фракцией "Батькивщина": "Сейчас таких процессов я не вижу", - заявил он.