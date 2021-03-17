Россия выразила Украине протест из-за акции возле посольства РФ в Киеве

Из-за акции против дипломатов посольства России в Украине, которая прошла 16 марта, в МИД России вызвали Временного поверенного в делах Украины в РФ Василия Покотило и выразили ему "решительный протест".

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба МИД РФ.

"Вблизи здания посольства и мест проживания его сотрудников были расклеены плакаты с фотографиями дипломатов посольства и комментариями оскорбительного характера. Были также нанесены повреждения четырем служебным автомобилям российской дипмиссии, находившимся на стоянках в городе", - сказано в сообщении.

В МИД РФ отметили, что украинскому дипломату было заявлено, что "российская сторона рассматривает эту провокацию как очередное грубое нарушение Украиной положений Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 года, в которых содержится обязательство принимающей стороны о предотвращении всякого нарушения спокойствия дипломатических представительств или оскорбления их достоинства, предоставлении гарантий безопасности, неприкосновенности и уважения дипломатического агента. Потребовали от украинской стороны принять неотложные меры для проведения тщательного расследования случившегося и привлечения виновных к ответственности, а также не допускать впредь подобных акций и обеспечить условия для личной безопасности и неприкосновенности российских дипломатов в Украине".

"Посольство России в Киеве направило в МИД Украины ноту протеста в связи с этим инцидентом", - добавиле в российском МИДе.

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Утром вторника, 16 марта, в столице возле мест проживания и работы российских дипломатов появились плакаты, на которых россияне признают Крым украинским.











Фото: "Украинская правда"