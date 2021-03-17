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Россия выразила Украине протест из-за акции возле посольства РФ в Киеве

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Из-за акции против дипломатов посольства России в Украине, которая прошла 16 марта, в МИД России вызвали Временного поверенного в делах Украины в РФ Василия Покотило и выразили ему "решительный протест".

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба МИД РФ.

"Вблизи здания посольства и мест проживания его сотрудников были расклеены плакаты с фотографиями дипломатов посольства и комментариями оскорбительного характера. Были также нанесены повреждения четырем служебным автомобилям российской дипмиссии, находившимся на стоянках в городе", - сказано в сообщении.

В МИД РФ отметили, что украинскому дипломату было заявлено, что "российская сторона рассматривает эту провокацию как очередное грубое нарушение Украиной положений Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 года, в которых содержится обязательство принимающей стороны о предотвращении всякого нарушения спокойствия дипломатических представительств или оскорбления их достоинства, предоставлении гарантий безопасности, неприкосновенности и уважения дипломатического агента. Потребовали от украинской стороны принять неотложные меры для проведения тщательного расследования случившегося и привлечения виновных к ответственности, а также не допускать впредь подобных акций и обеспечить условия для личной безопасности и неприкосновенности российских дипломатов в Украине".

"Посольство России в Киеве направило в МИД Украины ноту протеста в связи с этим инцидентом", - добавиле в российском МИДе.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Совместными усилиями Украины и международных партнеров конституционный порядок в Крыму будет восстановлен, - МИД

Утром вторника, 16 марта, в столице возле мест проживания и работы российских дипломатов появились плакаты, на которых россияне признают Крым украинским.

Россия выразила Украине протест из-за акции возле посольства РФ в Киеве 01
Россия выразила Украине протест из-за акции возле посольства РФ в Киеве 02
Россия выразила Украине протест из-за акции возле посольства РФ в Киеве 03
Россия выразила Украине протест из-за акции возле посольства РФ в Киеве 04
Россия выразила Украине протест из-за акции возле посольства РФ в Киеве 05
Фото: "Украинская правда"

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Топ комментарии

  • Ksenia VB
    пнфутіна, москалі !
  • Randall Flag da70119e
    Значит еще разик можно повторить...
  • олег иванов 9d1a2ffb
    Пусть лаптеногие решительно засунут себе это протест туда же,куда им на родине засовывают бутылки.Пардон,в то место,которым они на эти бутылки присаживаются. Росія висловила Україні протест через акцію біля посольства РФ у Києві - Цензор.НЕТ 9548
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