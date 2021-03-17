Байден считает Путина "убийцей": "Цена, которую он заплатит, вы скоро увидите"
Как передает Цензор.НЕТ, об этом Байден заявил в интервью "ABC News".
Во вторник главное разведывательное управление США опубликовало отчет об иностранном вмешательстве в выборы 2020 года, в котором говорится, что президент России Владимир Путин курировал масштабные усилия, направленные на "очернение" кандидатуры президента Джо Байдена.
Байден заявил, что Путин ответит за вмешательство в выборы США.
"Он заплатит цену. Мы долго разговаривали - я знаю его относительно хорошо. И разговор начался с того, что я сказал: "Я знаю вас, и вы знаете меня. Если я установлю, что это произошло, то будьте готовы", - рассказал президент США.
Журналист Джордж Стефанопулос спросил у Байдена: "Вы знаете Путина. Вы думаете, что он убийца?"
"Ммм, да", - ответил президент США.
Напомним, ранее сообщалось, что власти России пытались повлиять на результаты выборов президента Соединенных Штатов, в том числе используя украинского нардепа Андрея Деркача.