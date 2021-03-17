Кабмин уволил Жмака с должности главы правления "Укрзализныци"

Кабинет Министров Украины по представлению наблюдательного совета АО "Укрзализныця" уволил главу правления компании Владимира Жмака.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Соответствующее решение Кабмин принял на заседании в среду 17 марта, сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий.

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Об этом также написал народный депутат Алексей Гончаренко. и сообщил, что и.о. главы "Укрзализныци" в связи с отставкой Жмака стал член правления Иван Юрик.

Владимир Жмак был избран на этот пост после 6-месячного отбора в августе 2020 года. Решение стало итогом противостояния между правлением Укрзализныци, которое инициировало жд реформу, и Наблюдательным советом компании, который ее заблокировал. Наблюдательный совет сегодня единогласно принял решение по увольнению Владимира Жмака.

Напомним, вчера премьер-министр Денис Шмыгаль поручил Министерству инфраструктуры в однодневный срок предоставить информацию о деятельности правления компании и Наблюдательного совета в 2017-2021.

"Укрзализныця" в рамках реформирования структуры компаний заявила о создании отдельной бизнес-вертикали грузовых перевозок, используя опыт развития стран мира. Соответствующее решение поддержало Министерство инфраструктуры. В начале февраля наблюдательный совет АО "Укрзализныця" постановил отменить решение правления компании о создании филиала грузовых перевозок UZ Cargo, тем самым остановив реформу. В конце января Верховная Рада создала временную следственную комиссию для оценки предприятия и расследования злоупотреблений в 2017-2020 годах, соответственно, до старта работы в компании нынешнего главы. Однако после первого заседания ВСК обратилась с запросом в Кабмин и Набсовет УЗ дать оценку деятельности нынешнего главы УЗ Владимира Жмака, хотя он был назначен на эту должность лишь в конце 2020 года. Глава УЗ назвал недоразумением запрос ВСК об оценке компетентности правления компании. Ранее глава украинского Исполнительного комитета реформ Михеил Саакашвили заявил, что как только новый глава УЗ начал ломать коррупционные схемы, сразу появилась инициатива о его увольнении.

Ранее в пресс службе "Укрзализныци" "заявили корреспонденту "Радио Свобода", что оснований для отстранения Жмака нет.

Жмак возглавлял "Укрзализныцю" с 26 августа 2020 года.