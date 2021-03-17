ДТП с гражданами Украины в Польше: 8 человек остаются в больницах, двое из них - в коме
Об этом в комментарии "Укринформу" сообщил генконсул Украины в Люблине Василий Павлюк, передает Цензор.НЕТ.
"В больницах в Перемышле, Жешуве и Ярославе продолжают находиться восемь граждан Украины, двое из которых - в коме", - сообщил Павлюк.
Павлюк не исключил, что к концу недели из больниц может быть выписано еще два человека, если их состояние улучшится.
Он сообщил, что для перевозки выписанных из больниц людей в Украине спецтранспорт пока не применялся. Часть выписанных решила не ехать в Украину, а вернулась к своим семьям, которые находятся в Польше.
Напомним, по информации МИД Украины 6 марта вблизи пограничного пункта пропуска "Корчева-Краковец" автобус "Познань-Херсон" (находилось 57 человек, граждане Украины) попал в ДТП, в результате чего погибли 5 человек и 35 человек были госпитализированы в лечебные учреждения.