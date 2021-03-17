Два человека погибли во время пожара в котельной одного из предприятий в Бориспольском районе, - ГСЧС

17 марта в 6:55 произошло возгорание в котельной на предприятии в с. Головуров на ул. Лесной, погибли два человка.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

По прибытию на место происшествия было установлено, что пожар был ликвидирован силами местной пожарной охраны с. Головуров до прибытия подразделения ГСЧС.

"Обнаружено тело погибшего мужчины и останки неизвестного лица.

Огнем уничтожена кровать и внутренняя отделка помещения, повреждено два котла и оборудование", - сказано в сообщении.



Фото: сайт ГСЧС

К ликвидации чрезвычайной ситуации привлекалось 11 человек личного состава и 2 единицы пожарно-спасательной техники.

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Причина возникновения пожара устанавливается.