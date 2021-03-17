Кабмин одобрил все постановления для имплементации закона "Об оборонных закупках"

Кабинет Министров Украины одобрил еще два постановления, которые имплементируют закон "Об оборонных закупках".

Постановления правительство приняло на заседании 17 марта с доработкой в ​​однодневный срок, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Следовательно, правительство одобрило постановление "Об утверждении Порядка формирования и корректировки ожидаемой стоимости товаров, работ и услуг оборонного назначения, закупка которых осуществляется по неконкурентной процедуре" и "Об утверждении Порядка создания, функционирования и ведения электронного реестра участников отбора и исполнителей государственных контрактов (договоров), внесение в него субъектов хозяйствования".

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Первые шесть постановлений, имплементирующих закон "Об оборонных закупках" правительство приняло 17 февраля. На заседании 3 марта правительство одобрило еще два таких постановления.

По словам вице-премьер-министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Олега Уруского, в целом для имплементации закона Министерством по вопросам стратегических отраслей промышленности было разработано 10 постановлений.

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Верховная Рада 16 июля 2020 приняла в целом закон "Об оборонных закупках". Документ определяет общие правовые основы планирования, порядок формирования объемов и особенностей осуществления закупок товаров, работ и услуг оборонного назначения для обеспечения потребностей сектора безопасности и обороны, других товаров, работ и услуг для гарантированного обеспечения потребностей безопасности и обороны. Определен также порядок осуществления государственного и демократического гражданского контроля в сфере оборонных закупок.