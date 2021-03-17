В Украине необходимо разумно уменьшить количество наличных денег в обороте, – эксперт

Принятие законов об ограничении тарифов на обслуживание платежей по пластиковым карточкам и межбанковский сбор позволит Украине ускорить переход на безналичные расчеты.

Об этом заявил первый вице-президент Торгово-промышленной палаты Украины Михаил Непран на своей странице в Facebook.

"Украине необходима разумная декешизация. Уменьшение наличного оборота – общемировой тренд. Однако в Украине услуги по безналичных расчетов облагаются драконовской комиссией – около 2% от стоимости товара, что значительно выше чем в странах-соседях", – говорит Михаил Непран.

По словам эксперта, более 70% эквайринговых услуг предоставляют государственные банки, и НБУ как регулятор мог бы исправить эту ситуацию, ведь он теоретически заинтересован в том, чтобы на рынке было как можно меньше наличных средств. Однако Нацбанк не очень озабочен тем, что услуги по эквайрингу слишком дороги.

"Попытки решить этот вопрос на уровне Кабинета министров также закончились ничем. Не заинтересовала эта ситуация и Антимонопольный комитет. Это при том, что мы имеем все признаки монопольного сговора: две основные платежные системы – Visa и Master Card – сами диктуют правила игры, в том числе – по стоимости услуг по обслуживанию безналичных операций. Когда Украинский Совет Бизнеса и народные депутаты присоединились к активным действиям ради снижения стоимости эквайринга административным путем – это вызвало агрессивную противодействие у представителей вышеупомянутых платежных систем – вплоть до прямой угрозы уйти с украинского рынка", – отмечает Непран.

Непран также говорит, что из-за того, что регуляторы не работают, приходится регулировать вопросы с помощью законодательства. Сейчас в Верховной Раде зарегистрированы законопроекты №4178 и 4178-1, предусматривающие ограничения тарифов на эквайринг и интерчейндж соответственно до 0,5% и 0,3%, а Нацбанк наделяют полномочиями регулировать тарифы на межбанковские услуги. Кроме того, в первом чтении принят проект "О платежных услугах" №4364, которому более 50 народных депутатов подали поправки ко второму чтению по урегулированию проблемы сверхвысоких тарифов на платежные услуги.

"Крайне важны поддержка этих поправок и принятия проекту №4364 в целом для надлежащей имплементации положений Регламента ЕС №2015/751 от 29.04.2015 г. В части ставок комиссий за эквайринг и интерчейндж. Это будет способствовать развитию безналичных расчетов и уменьшению наличного оборота в Украине. И сделает жизнь малого и среднего бизнеса более комфортной и безопасной", – заключает Михаил Непран.