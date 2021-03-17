В полночь начали действовать новые штрафы за нарушение ПДД: Уже через три минуты в Днепре был пойман пьяный водитель, ему грозит 17 тыс. грн штрафа
Об этом рассказал замминистра внутренних дел Антон Геращенко, информирует Цензор.НЕТ.
"Уже в 00:03 патрульными полицейскими в городе Днепр был задержан водитель "Ниссан Максима" в состоянии алкогольного опьянения, который станет первым, кто в случае признания его виновным судом, заплатит не 10 200 гривен как раньше, а - 17 000 гривен в бюджет", - отметил Геращенко.
Кроме того, по словам замглавы МВД, в 01:17 во Львове, был задержан водитель "Тойота Кэмри", который уже в третий раз за год сел за руль в состоянии алкогольного опьянения и еще управлял авто - не имея на это права, потому что раньше был лишен судом водительского удостоверения.
В его отношении был составлен административный протокол по части 3 ст. 130 КУАПП по которому теперь суд может дать ему до 15 суток под арестом, или заставить уплатить штраф в 51 тыс. гривен с конфискацией принадлежащего ему автомобиля. Раньше это было бы только 20 400 гривен без альтернативы в виде ареста и конфискации.
"Кроме того, суд обяжет его выплатить еще 20 400 гривен за то, что он сел за руль будучи лишенным права управления так как уже ездил за рулем в состоянии алкогольного опьянения. Раньше за это дерзкое правонарушение было смехотворное наказание только в 510 гривен", - подчеркнул Геращенко.
По словам замглавы МВД, в министерстве ожидают, что ужесточение наказания покажет уменьшение количества погибших на дорогах на 10-15% по итогам года.
Напомним, ранее сообщалось, что с 17 марта начинают действовать новые штрафы за нарушение ПДД.