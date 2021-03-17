52% граждан Украины положительно относятся к введению санкций США против Коломойского, - опрос КМИС. ИНФОГРАФИКА

61% украинцев слышали о введении санкций США против Игоря Коломойского.

Об этом свидетельствуют данные опроса Киевского международного института социологии (КМИС), передает Цензор.НЕТ.

По данным КМИС, 61% украинцев слышали о введении санкций США против Игоря Коломойского, 37% - не слышали.

"Большинство населения (52%) положительно относится к тому, что США ввели санкции против Игоря Коломойского, негативно относится только 14%, треть (34%) не сформировали своего отношения к этому событию. Оценивая роль президента Зеленского во внедрении этих санкций, 42% считают, что он не вмешивался в этот процесс, 9% считают, что он способствовал США в объявлении санкций, а 7%, что мешал", - говорится в исследовании.

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С 10 по 12 марта 2021 Киевский международный институт социологии (КМИС) провел опрос методом CATI (телефонные интервью с использованием компьютера, computer-assisted telephone interviews) на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров. Выборка репрезентативна для взрослого населения (в возрасте 18 лет и старше) Украины. В выборку не включаются территории, которые временно не контролируются властью Украины - АР Крым, отдельные районы Донецкой и Луганской областей. В ходе опроса проведены 2014 интервью. Статистическая погрешность выборки (с вероятностью 0.95 и с учетом дизайн-эффекта 1.1) не превышает 2.4% для показателей, близких к 50%, 2.1% для показателей, близких к 25%, 1.5% - для показателей, близких к 10%, 1.1 % - для показателей, близких к 5%.

Напомним, 5 марта Соединенные Штаты Америки публично признали олигарха Игоря Коломойского причастным к коррупции и ввели санкции против него и его семьи. В Офисе Президента после этого заявили, что Зеленский за 2 года на должности президента сделал для деолигархизации больше, чем любой другой президент Украины.