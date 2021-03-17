Киев попадет в "красную зону" карантина, как только будут превышены соответствующие показатели, - Степанов

Министр здравоохранения Украины Максим Степанов не исключил введения в Киеве красной зоны карантина.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Украина 24".

"У нас на сегодняшний день есть четыре области в стране, которые находятся на красном уровне эпидемиологической опасности. Также напряженная ситуация в городе Киев, который может попасть решением соответствующей центральной комиссии ТЭБ и ЧС в красный уровень, как только будут превышены показатели и будут для этого основания", - отметил министр.

Ранее сообщалось, что в Киеве наблюдается сложная ситуация с коронавирусом. Максимум через неделю столица может оказаться в "красной" зоне карантина.

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