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Зеленский: "Дети до 18 лет вскоре смогут получать средства от добычи недр в Украине на депозитный счет в банке". ВИДЕО

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Зеленский: "Дети до 18 лет вскоре смогут получать средства от добычи недр в Украине на депозитный счет в банке". ВИДЕО
Президент Владимир Зеленский после заседания СНБО напомнил, что согласно Конституции, недра являются собственностью всего народа Украины.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в телеграме Зеленского

"Времена, когда существовал список фамилий, которые считались украинским народом и могли владеть и пользоваться недрами, - эти времена закончились. В контексте этого хочу сообщить, что вскоре мы предложим механизм для воплощения в жизнь одного из моих предвыборных обещаний, а именно - об экономическом паспорте украинца. По нему все дети, рожденные в Украине, к моменту наступления 18 лет, смогут получать средства от использования и добычи недр Украины, которые будут накапливаться на их персональном депозитном счете в банке, и после достижения совершеннолетия смогут быть потрачены ими для получения высшего образования в Украине", - заявил Зеленский.

Автор: Роман Свиридович

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Топ комментарии

  • Scorpman Y
    да-да.. "смогут получать".. через зомбоящик и видосики))
    у вовки-шмаркли началась агитация предвыборная?))
    как там 4000 баксов - уже платят?))
  • KAISERWALD
    Зеленский анонсировал введение экономического паспорта украинца - Цензор.НЕТ 4027
  • Власов Сергей b3083465
    Такой пустой популизм выбери выбери меня пустота и ЗЕ грустно такое слушать
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