За минувшие сутки погиб воин, зафиксировано 2 нарушения режима "тишины". Террористы обстреливали Водяное из артсистем и 120-мм минометов, - ООС

Вооруженные формирования Российской Федерации продолжают игнорировать режим прекращения огня и обстреливают позиции подразделений Объединенных сил. За минувшие сутки, 19 марта, в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано 2 нарушения режима прекращения огня, которые были осуществлены в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Схід".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр штаба ООС.

В частности, вблизи Водяного, на Приазовье, оккупанты открывали огонь из артиллерийских систем 122-го калибра, минометов 120 калибра, крупнокалиберных пулеметов, гранатометов различных систем и стрелкового оружия. В результате вражеского обстрела один военнослужащий из состава Объединенных сил получил ранения, несовместимые с жизнью.

"Командование выражает искренние и глубокие соболезнования родным и близким погибшего защитника", - сказано в сообщении.

Также подчеркивается, что из стрелкового оружия противник совершил обстрел позиций наших защитников на том же направлении вблизи населенного пункта Пищевик. На обстрелы российско-оккупационных войск наши защитники открывали ответный огонь.

"Украинская сторона СЦКК сообщает о грубых нарушениях со стороны вооруженных формирований Российской Федерации на территории ОРДЛО. На днях патруль СММ ОБСЕ зафиксировал вооружение и военную технику российско-оккупационных войск, которое было размещено с нарушением определенных районов отвода", - отмечают в штабе.

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Также сообщается, что вчера, в течение дня оккупанты воздерживались от провокаций в связи с инициированным украинской делегацией в Трехсторонней контактной группе внеочередным заседанием подгруппы по безопасностии, которое было вызвано систематическими грубыми нарушениями режима прекращения огня со стороны российско-оккупационных войск ОРДЛО и гибелью военнослужащего Вооруженных Сил Украины.

"В очередной раз сорвав заседание, российские наемники развернули информационную кампанию по дискредитации украинской стороны, после чего, вечером совершили длительный обстрел позиций наших защитников вблизи Водяного с применением запрещенного минскими договоренностями вооружения, гранатометов и стрелкового оружия различных типов. Такие дерзкие действия и игнорирование ранее достигнутых договоренностей в очередной раз свидетельствуют о нежелании вооруженных формирований РФ решать конфликт мирным путем. Российские оккупанты откровенно игнорируют достигнутые договоренности и всячески дискредитируют координационный механизм", - добавили в штабе.

Кроме этого уточняется, что с начала текущих суток, 20 марта, зафиксировано 2 нарушения режима прекращения огня - недалеко от населенного пункта Пивденне оккупанты открывали огонь из минометов 82-го калибра. На действия противника украинские защитники открыли ответный огонь. Потерь среди наших военнослужащих с начала суток нет.