За минувшие сутки погиб воин, зафиксировано 2 нарушения режима "тишины". Террористы обстреливали Водяное из артсистем и 120-мм минометов, - ООС
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр штаба ООС.
В частности, вблизи Водяного, на Приазовье, оккупанты открывали огонь из артиллерийских систем 122-го калибра, минометов 120 калибра, крупнокалиберных пулеметов, гранатометов различных систем и стрелкового оружия. В результате вражеского обстрела один военнослужащий из состава Объединенных сил получил ранения, несовместимые с жизнью.
"Командование выражает искренние и глубокие соболезнования родным и близким погибшего защитника", - сказано в сообщении.
Также подчеркивается, что из стрелкового оружия противник совершил обстрел позиций наших защитников на том же направлении вблизи населенного пункта Пищевик. На обстрелы российско-оккупационных войск наши защитники открывали ответный огонь.
"Украинская сторона СЦКК сообщает о грубых нарушениях со стороны вооруженных формирований Российской Федерации на территории ОРДЛО. На днях патруль СММ ОБСЕ зафиксировал вооружение и военную технику российско-оккупационных войск, которое было размещено с нарушением определенных районов отвода", - отмечают в штабе.
Также сообщается, что вчера, в течение дня оккупанты воздерживались от провокаций в связи с инициированным украинской делегацией в Трехсторонней контактной группе внеочередным заседанием подгруппы по безопасностии, которое было вызвано систематическими грубыми нарушениями режима прекращения огня со стороны российско-оккупационных войск ОРДЛО и гибелью военнослужащего Вооруженных Сил Украины.
"В очередной раз сорвав заседание, российские наемники развернули информационную кампанию по дискредитации украинской стороны, после чего, вечером совершили длительный обстрел позиций наших защитников вблизи Водяного с применением запрещенного минскими договоренностями вооружения, гранатометов и стрелкового оружия различных типов. Такие дерзкие действия и игнорирование ранее достигнутых договоренностей в очередной раз свидетельствуют о нежелании вооруженных формирований РФ решать конфликт мирным путем. Российские оккупанты откровенно игнорируют достигнутые договоренности и всячески дискредитируют координационный механизм", - добавили в штабе.
Кроме этого уточняется, что с начала текущих суток, 20 марта, зафиксировано 2 нарушения режима прекращения огня - недалеко от населенного пункта Пивденне оккупанты открывали огонь из минометов 82-го калибра. На действия противника украинские защитники открыли ответный огонь. Потерь среди наших военнослужащих с начала суток нет.