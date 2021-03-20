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В Украине за сутки от COVID-19 умерли 260 человек, зафиксированы 15 292 случая заражения, госпитализированы свыше 4,3 тыс человек

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В Украине за сутки от COVID-19 умерли 260 человек, зафиксированы 15 292 случая заражения, госпитализированы свыше 4,3 тыс человек
15 292 новых случая коронавирусной болезни COVID-19 зафиксированы в Украине по состоянию на 20 марта 2021 года. В частности, заболели 797 детей и 367 медработников.

Об этом сообщил на своей странице в соцсети Фейсбук министр здравоохранения Максим Степанов, информирует Цензор.НЕТ.

Также за прошедшие сутки⤵️

▪️госпитализированы - 4369 человек;

▪️летальних случаев - 260;

▪️выздоровели - 5190 человек;

▪️осуществлено тестирований за сутки - 114 719 (в том числе методом ПЦР - 50800, методом ИФА - 23398, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 - 40521).

За все время пандемии в Украине⤵️

🔺заболели - 1 535 218 человек;

🔺выздоровели - 1 253 972 человека;

🔺летальних случаев - 29 775;

🔺проведено ПЦР-тестов - 7624537.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г.Киев (1070), Львовской (1180), Днепропетровской (1104), Житомирской (1082) и Одесской (1037) областях.

Автор: Ірина Дашківська

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  • KAISERWALD
    В Украине за сутки от COVID-19 умерли 260 человек, зафиксированы 15 292 случая заражения, госпитализированы свыше 4,3 тыс человек - Цензор.НЕТ 1000
  • Підлога Маккартні
    Привіт із Буковеля, чувакі!))))
    В Україні за добу від COVID-19 померло 260 осіб, зафіксовано 15 292 випадки зараження, госпіталізовано понад 4,3 тис. осіб - Цензор.НЕТ 6694
  • 5 копійок
    Це перемога чемпіона боротьби з ковідом.
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