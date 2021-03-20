В Украине за сутки от COVID-19 умерли 260 человек, зафиксированы 15 292 случая заражения, госпитализированы свыше 4,3 тыс человек
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15 292 новых случая коронавирусной болезни COVID-19 зафиксированы в Украине по состоянию на 20 марта 2021 года. В частности, заболели 797 детей и 367 медработников.
Об этом сообщил на своей странице в соцсети Фейсбук министр здравоохранения Максим Степанов, информирует Цензор.НЕТ.
Также за прошедшие сутки⤵️
▪️госпитализированы - 4369 человек;
▪️летальних случаев - 260;
▪️выздоровели - 5190 человек;
▪️осуществлено тестирований за сутки - 114 719 (в том числе методом ПЦР - 50800, методом ИФА - 23398, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 - 40521).
За все время пандемии в Украине⤵️
🔺заболели - 1 535 218 человек;
🔺выздоровели - 1 253 972 человека;
🔺летальних случаев - 29 775;
🔺проведено ПЦР-тестов - 7624537.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г.Киев (1070), Львовской (1180), Днепропетровской (1104), Житомирской (1082) и Одесской (1037) областях.