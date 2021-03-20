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С сегодняшнего дня Киев вводит строгие карантинные ограничения. СПИСОК

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С сегодняшнего дня Киев вводит строгие карантинные ограничения. СПИСОК
С сегодняшнего дня, 20 марта, в Киеве по решению местных властей ужесточаются карантинные ограничения.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

С сегодняшнего дня в столице запрещены:

  • Работа учреждений культуры (будут закрыты кинотеатры, театры, музеи, концертные залы);
  • Работа торгово-развлекательных центров (кроме продуктовых магазинов, аптек, зоомагазинов, магазинов по продаже средств гигиены и бытовой химии);
  • Проведение религиозных богослужений (если не обеспечена площадь помещения 10 кв. м на одного человека);
  • Проведение массовых мероприятий (развлекательных, спортивных, культурных, рекламных и других);
  • Присутствие зрителей на спортивных соревнованиях.

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Кроме того, вводят дополнительные ограничения:

  • Заведения общественного питания будут работать исключительно на вынос;
  • Автозаправочные станции будут работать при соблюдении строгих норм безопасности и без работы кафе;
  • Парикмахерские, салоны красоты будут работать по предварительной записи. Как и фитнес и спортивные залы - но без групповых занятий;
  • Детские сады продолжают работать;
  • Школы после каникул вернутся к учебе - но ученики 5-11 классов дистанционно;
  • Все предприятия и организации бюджетной сферы переходят на дистанционную работу;
  • Частный бизнес также должен максимально перейти на дистанционную форму работы. Кроме предприятий критической инфраструктуры.

Общественный транспорт Киева будет работать в обычном режиме, но, по словам Кличко, с соблюдением строгих норм перевозки пассажиров и масочного режима. С заполненностью мест для сидения на 50%.

Все эти ограничения Киев вводит на три недели - до 9 апреля включительно.

Автор: Ірина Дашківська

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Топ комментарии

  • Arkady Korshun
    без куртки в пол ляма никуда не пущяють ...
  • Senator S 01a656ec
    Ничего не делать,это тоже тяжелая работа,следующую куртку чувак купит за лимон
  • Люцифер
    С сегодняшнего дня Киев вводит строгие карантинные ограничения - Цензор.НЕТ 578
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