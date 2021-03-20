С сегодняшнего дня Киев вводит строгие карантинные ограничения. СПИСОК
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С сегодняшнего дня, 20 марта, в Киеве по решению местных властей ужесточаются карантинные ограничения.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
С сегодняшнего дня в столице запрещены:
- Работа учреждений культуры (будут закрыты кинотеатры, театры, музеи, концертные залы);
- Работа торгово-развлекательных центров (кроме продуктовых магазинов, аптек, зоомагазинов, магазинов по продаже средств гигиены и бытовой химии);
- Проведение религиозных богослужений (если не обеспечена площадь помещения 10 кв. м на одного человека);
- Проведение массовых мероприятий (развлекательных, спортивных, культурных, рекламных и других);
- Присутствие зрителей на спортивных соревнованиях.
Кроме того, вводят дополнительные ограничения:
- Заведения общественного питания будут работать исключительно на вынос;
- Автозаправочные станции будут работать при соблюдении строгих норм безопасности и без работы кафе;
- Парикмахерские, салоны красоты будут работать по предварительной записи. Как и фитнес и спортивные залы - но без групповых занятий;
- Детские сады продолжают работать;
- Школы после каникул вернутся к учебе - но ученики 5-11 классов дистанционно;
- Все предприятия и организации бюджетной сферы переходят на дистанционную работу;
- Частный бизнес также должен максимально перейти на дистанционную форму работы. Кроме предприятий критической инфраструктуры.
Общественный транспорт Киева будет работать в обычном режиме, но, по словам Кличко, с соблюдением строгих норм перевозки пассажиров и масочного режима. С заполненностью мест для сидения на 50%.
Все эти ограничения Киев вводит на три недели - до 9 апреля включительно.