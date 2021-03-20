Болезнь еще не отступает, но наблюдаем уменьшение количества госпитализаций с коронавирусом в Ивано-Франковске, - мэр

По состоянию на настоящий момент в Ивано-Франковске уменьшилось количество госпитализаций с COVID-19.

Об этом сообщил мэр города Руслан Марцинкив в Фейсбуке, информирует Цензор.НЕТ.

"Хотя сейчас наблюдаем уменьшение количества госпитализаций и стабилизацию ситуации с коронавирусом - болезнь еще не отступает", - отметил он.

Марцинкив также проинформировал, что медицинские учреждения города получили 26 новых кислородных концентраторов: "Вчера наша ЦГКБ, что на Мазепы получила 16, а сегодня еще 10 получила ГКБ №1 на Матейки".

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