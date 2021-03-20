За сутки в Украине вакцинировали от коронавируса 11 628 человек, всего - 104 342, - Минздрав

За минувшие сутки, 19 марта, 11 628 человек были привиты от COVID-19 в Украине.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минздрава.

Привитые получили первую дозу препарата Oxford-AstraZeneca индийского производства.

С начала кампании по вакцинации в Украине привиты от коронавируса 104 342 человека, один из них получил 2 дозы препарата, остальные - по одной.

Больше всего прививок сделали в Киеве (1050), Киевской (820) и Львовской (790) областях.

По состоянию на 19 марта 2021 года в лист ожидания вакцинации от COVID-19 записались 297 742 человека.

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