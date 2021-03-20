Военнослужащий 36-й ОБрМП Андрей Грабар погиб вчера в результате вражеского обстрела в районе Водяного. ФОТО

Вчера, 19 марта, в районе населенного пункта Водяное Волновахского района Донецкой области в результате обстрела позиций ВСУ из 120-мм минометов и гранатометов различных систем погиб житель Николаева Андрей Владимирович Грабар, младший сержант, военнослужащий 36-й отдельной бригады морской пехоты.

Об этом говорится на официальной Фейсбук-странице 36-й ОБрМП, сообщает Цензор.НЕТ.

"С грустью сообщаем, что в районе проведения операции Объединенных сил, защищая суверенитет и территориальную целостность Украины, в результате обстрела позиций из минометов 120 калибра и гранатометов различных систем погиб наш побратим младший сержант Грабар Андрей Владимирович. Смелым морским пехотинцем, хорошим побратимом и патриотом своей страны навсегда останется Андрей Владимирович в памяти украинского народа. Весь личный состав 36 отдельной бригады морской пехоты имени контр-адмирала Михаила Белинского Военно-Морских Сил ВС Украины глубоко скорбит и выражает искренние соболезнования родным и близким Андрея. Светлая память воину! Навеки в строю ... ", - отмечается в сообщении.

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