Военнослужащий 36-й ОБрМП Андрей Грабар погиб вчера в результате вражеского обстрела в районе Водяного. ФОТО
Об этом говорится на официальной Фейсбук-странице 36-й ОБрМП, сообщает Цензор.НЕТ.
"С грустью сообщаем, что в районе проведения операции Объединенных сил, защищая суверенитет и территориальную целостность Украины, в результате обстрела позиций из минометов 120 калибра и гранатометов различных систем погиб наш побратим младший сержант Грабар Андрей Владимирович. Смелым морским пехотинцем, хорошим побратимом и патриотом своей страны навсегда останется Андрей Владимирович в памяти украинского народа. Весь личный состав 36 отдельной бригады морской пехоты имени контр-адмирала Михаила Белинского Военно-Морских Сил ВС Украины глубоко скорбит и выражает искренние соболезнования родным и близким Андрея. Светлая память воину! Навеки в строю ... ", - отмечается в сообщении.