С погибшим от вражеской пули воином 10-й отдельной горно-штурмовой бригады Виктором Пасекой простятся 21 марта в Хмельницком

Завтра, 21 марта, в городе Хмельницкий в Доме ритуальных событий (ул. Толстого, 5а) с 11.00 до 13.00 состоится церемония прощания с Виктором Степановичем Пасекой, 1965 года, уроженцем села Мончинцы Красиловского района, жителем Хмельницкого, младшим сержантом, командиром боевой машины - командиром отделения 2-й роты 109-го отдельного горно-штурмового батальона 10-й отдельной горно-штурмовой бригады, который погиб 18 марта около полудня в районе пгт Пивденне Донецкой области в результате смертельного пулевого ранения, полученного во время обстрела позиций ВСУ со стороны оккупированной Горловки .

Автор: Ірина Дашківська