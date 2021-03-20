За сутки в Киеве зарегистрировано 1070 случаев заболевания коронавирусом, 19 человек умерли, - Кличко

За минувшие сутки в Киеве зарегистрировано 1070 случаев заболевания коронавирусом, 19 человек умерли.

Об этом мэр столицы Виталий Кличко сообщил в своем Telegram-канале, передает Цензор.НЕТ.

"1070 подтвержденных случаев заболевания коронавирусом за сутки в столице. Умерли 19 человек. Всего за период пандемии в городе 3034 летальных случая от вируса. Подтвержденных случаев заболевания сегодня уже 152203", - отметил Кличко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Часть дверей в вестибюль станции будет закрываться": в КГГА рассказали, как будет работать метро во время ужесточенного карантина

Напомним, с сегодняшнего дня, 20 марта, в Киеве по решению местных властей ужесточаются карантинные ограничения.