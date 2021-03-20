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Шмыгаль об отказе Украины от российской вакцины: Мы не будем использовать препарат страны, с которой у нас военный конфликт

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Шмыгаль об отказе Украины от российской вакцины: Мы не будем использовать препарат страны, с которой у нас военный конфликт
Украина отказалась от покупки российской вакцины от коронавируса по двум причинам. Препарат не прошел сертификацию, кроме этого продолжается военный конфликт между странами.

Об этом в интервью немецкой газете Bild, заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

По его словам, вакцина "Спутник V" не прошла необходимые стадии клинических исследований - это первая причина.

"И вторая причина - это то, что мы, конечно, не можем использовать вакцину страны, с которой у нас продолжается военный конфликт", - объяснил он.

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Автор: Ірина Дашківська

Топ комментарии

  • HartmannEri
    Дурилка картонная(с) - не "военный конфликт", а агрессия со стороны производителя этого шмурдяка!
  • Ned Stark
    Москалику, тобі з США видніше? Чи ти просто триколора встидаєшся? Якщо ти про жителів Лугандонії, то це не українці, а ватне бидло!
  • Ned Stark
    Москалку, а нафіга? Навіть вата з опзж подивиться на депутатів госдури, які вкололися і після того похворіли і скаже: нафіг нада, куплю Пфайзєр!
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