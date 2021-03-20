Шмыгаль об отказе Украины от российской вакцины: Мы не будем использовать препарат страны, с которой у нас военный конфликт

Украина отказалась от покупки российской вакцины от коронавируса по двум причинам. Препарат не прошел сертификацию, кроме этого продолжается военный конфликт между странами.

Об этом в интервью немецкой газете Bild, заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

По его словам, вакцина "Спутник V" не прошла необходимые стадии клинических исследований - это первая причина.

"И вторая причина - это то, что мы, конечно, не можем использовать вакцину страны, с которой у нас продолжается военный конфликт", - объяснил он.

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