Общенациональный локдаун начался в Польше

Польша с субботы вводит на три недели национальный локдаун, предусматривающий введение коронавирусных ограничений по всей стране.

Жесткий локдаун, который до пятницы действовал в четырех воеводствах страны, будет расширен на все 16 воеводств Польши, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Коронавирусные ограничения предусматривают дистанционное обучение для учащихся 1-3 классов средних школ, закрытие гостиниц (кроме гостиниц для рабочих), торговых центров (кроме аптек и продовольственных магазинов в них), кинотеатров, театров, музеев, филармоний, развлекательных заведений, бассейнов, спортивных объектов.

Решение о введении национального локдауна было принято правительством Польши несколько дней назад в свете резкого скачка количества инфицированных в РП до уровня более 20 тысяч в сутки.

Польские эпидемиологи прогнозируют, что пик инфицирования COVID-19 в стране может наступить через 2-5 недель.

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Как подчеркивают в Минздраве Польши, большой ежедневный прирост инфицированных генерируется более заразной "британской" мутацией коронавируса. На сегодняшний день он составляет уже более 60% всех заражений в РП, а в ближайшее время этот показатель достигнет 80%.

Из 32 тыс. койко-мест для пациентов с COVID-19 не занятыми в Польше остаются около 29%, а из более 3,1 тыс. мест, подключенных к аппаратам ИВЛ, свободными остаются более 26%.

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С начала пандемии в Польше уже заразились более 2 млн человек, умерли около 50 тысяч.

По состоянию на сегодняшний день в Польше выполнены примерно 5 млн прививок, более 1,7 млн человек получили две дозы вакцины.