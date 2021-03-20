Делегация РФ хочет изменить порядок заседаний "нормандской четверки", - российские СМИ
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на источник в российской делегации.
Замглавы администрации Путина уверен, что одной из причин отсутствия какого-либо прогресса в достижении результатов в ходе переговоров является ненадлежащая организация.
"Учитывая равноправие всех участников "нормандского формата", было бы целесообразно использовать широко применяющийся в международной дипломатической практике принцип ротации председателей с тем, чтобы данная функция выполнялась поочередно каждым из четырех участников", — говорится в письме Козака, которое адресовано коллегам из Украины, Франции и Германии.
По его мнению, такой подход позволит определить самые эффективные механизмы организации переговоров и сократить время на их проведение.
В настоящее время на онлайн-встречах политсоветников "нормандской четверки" председательствуют поочередно Германия и Франция.
Украинская сторона неоднократно подчеркивала, что вооруженные формирования Российской Федерации продолжают игнорировать режим прекращения огня и обстреливают позиции подразделений Объединенных сил.