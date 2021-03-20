Набсовет "Укрзализныци" максимально замедляет реформирование компании и наносит ущерб интересам государства, – экс-топ-менеджер УЗ

Наблюдательный совет Укрзализныци и часть частного рынка максимально замедляет реформирование компании. Этот процесс наносит ущерб интересам государства и экономике страны.

Об этом рассказал экс-директор по коммерческой работе и логистике УЗ Иракли Эзугбая в интервью Liga.net, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, разделение "Укрзализныци" и формирование филиала УЗ Карго было вынесено на рассмотрение Наблюдательного совета еще в ноябре прошлого года.

"Тогда предложение поддержали, и процесс пошел. А в феврале мы получили выписку из Набсовета о прекращении реформы. Без объяснений. Несмотря на все конструктивные действия менеджмента, я увидел желание Набсовета максимально замедлить процесс реформирования. Заявлением об уходе с должности я решил обратить внимание рынка, что этот процесс наносит ущерб интересам государства", - пояснил Эзугбая.

Вызывает у него удивление и тот факт, что созданная народными депутатами Временная следственная комиссия, которая должна была расследовать причины ухудшения финансового состояния УЗ в 2017-2020 году, начала вместо этого расследовать деятельность команды Владимира Жмака, которая была назначена лишь в конце 20 года.

"ВСК создана, чтобы проанализировать состояние УЗ в течении 2017-2020 годов, есть даже вопросы о 2015 годе. Но почему-то ВСК сконцентрирована на четырех месяцах 2020 года и на том, справляется ли правление. Это кажется странным. На уровне фактов: УЗ теряла свои позиции, [пришел] новый менеджмент, пошла пиковая погрузка, дефицита вагонов нет, вроде все хорошо", - недоумевает Эзугбая.

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К тому же, как поясняет экс-топ-менеджер, только после завершения реформы и выделения УЗ Карго "Укрзализныця" могла формировать справедливые тарифы на перевозки грузов и пассажиров.

"Реформирование на бизнес-вертикали с разделением счетов, доходов, расходов и активов является инструментом для решения проблемы (с тарифообразованием. – Ред.). Без этого УЗ не может предоставить рынку справедливую себестоимость. То есть, повысить тариф можно после реформы. Но реформа остановилась без объяснения", - пояснил Эзугбая.

Напомним, 15 января Министерство инфраструктуры запустило процесс разделения УЗ в соответствии с обязательствами перед ЕС. Из состава компании отделили филиал грузовых перевозок УЗ Карго (которую должен был курировать Эзугбая) и оператора инфраструктуры - УЗ Инфра. Но в начале февраля процесс разделения остановил Наблюдательный совет компании.

В итоге Эзугбая объявил об уходе из компании. А немного позже Набсовет УЗ единогласным решением отправил в отставку с должности главы УЗ Владимира Жмака.

Кабинет министров уволил Жмака по представлению Набсовета. А премьер Денис Шмыгаль дал поручение ВСК подготовить отчет о деятельности Набсовета компании в 2017-2020 году.

Ранее политолог Кирилл Сазонов заявил, что Набсовет уволил Жмака, потому что реформы, которые он предложил, оказались невыгодны членам Набсовета. А народный депутат, член Временной следственной комиссии ВР по "Укрзализныци" Константин Бондарев заявил, что члены Набсовета получают по 300 тысяч гривен зарплаты, и при этом месяцами вообще не появляются в Украине. Поэтому необходимо расформировать Наблюдательный совет в этом составе, и создать новый.

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