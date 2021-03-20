Донетчина получит 1 млрд грн в рамках программы "Большое строительство", – Чернышов

На реализацию инфраструктурных проектов в рамках программы президента Украины Владимира Зеленского "Большое строительство" в 2021 году Донецкой области выделят около 1 млрд гривен.

Это анонсировал министр развития громад и территорий Алексей Чернышов на брифинге в Краматорске, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Донецкой ОГА.

"Программа "Большое строительство" продлится как в 2021 году, так и в последующие годы. А на 2021 год в Донецкой области запланировано еще большее количество проектов - это 34 объекта, из которых 29 - объекты социального развития и 5 объектов экономического развития. В этом году мы планируем инвестировать около 1 млрд гривен в Донецкую область именно на развитие этих проектов", - отметил Чернышов.

Во время рабочей поездки на Восток Украины министр развития громад и территорий Алексей Чернышов осмотрел реализованные объекты программы "Большая стройка". Министр подчеркнул, что Донецкая ОГА совместно с органами местного самоуправления первой в Украине реализовали проекты в рамках данной программы.

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Он констатировал, что в Донецкой области самый высокий показатель по распределению доли из Государственного фонда регионального развития.

"Это самая большая сумма, и я очень рад этому факту, так как эти деньги используются достаточно эффективно. Мало получить финансирование, еще нужно его инвестировать в социально-экономическое развитие", - обозначил Алексей Чернышов.